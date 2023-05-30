جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 نستعرضه معكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل المواجهات واللقاءات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تتواصل المنافسة في مباريات اليوم، حيث تلعب مباراة من الجولة 23 المؤجلة في الدوري المصري الممتاز تجمع الزمالك مع طلائع الجيش على استاد القاهرة الدولي، كما تنطلق اليوم منافسات دور الـ16 في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2023 في الأرجنتين، وتلعب مبارتين يلتقي خلالها المنتخب الأميركي أمام نيوزيلندا، في يلعب منتخب أوزبكستان ضد الكيان الصهيوني.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري المصري الممتاز – الجولة 23

الزمالك ضد طلائع الجيش – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

الدوري الجزائري - الجولة 24

مولودية الجزائر ضد اتحاد خنشلة – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الجزائرية الرياضية

كأس العالم للشباب تحت 20 سنة – دور الـ16

الولايات المتحدة الأمريكية ضد نيوزيلندا – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 Premium

أوزبكستان ضد الكيان الصهيوني – الموعد: 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 Premium