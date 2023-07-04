جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

يعود الحماس في مباريات اليوم، حيث تستكمل مواجهات البطولة العربية للأندية ويلتقي خلالها الهلال السوداني مع نظيره النادي الصفاقسي، ويلتقي في ربع نهائي كأس مصر الزمالك ضد المقاولون العرب، ويترقب عشاق الساحرة أيضًا مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي يلعب فيها المغرب ضد مالي، ومصر ضد غينيا.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

كأس مصر – ربع النهائي

الزمالك ضد المقاولون العرب – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

بطولة أوروبا تحت 19 سنة – دور المجموعات

النرويج ضد اليونان – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

أيسلندا ضد إسبانيا – الموعد: 10:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة – نصف النهائي

مصر ضد غينيا – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 4

المغرب ضد مالي – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 4

البطولة العربية للأندية – الدور الثاني

الهلال ضد النادي الصفاقسي – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

بطولة اتحاد جنوب آسيا – النهائي

الكويت ضد الهند – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكويت الرياضية