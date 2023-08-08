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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 08 آب / أغسطس 2023 - 07:05
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

  • كأس العالم للسيدات – دور الـ16

فرنسا ضد المغرب – الموعد: 2:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports

  • كأس جوان غامبر

برشلونة ضد توتنهام هوتسبر – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

  • كوبا ليبرتادوريس – دور الـ16

فلومينينسي ضد أرجنتينوس جونيورز – الموعد: 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

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