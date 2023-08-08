جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة
كأس العالم للسيدات – دور الـ16
فرنسا ضد المغرب – الموعد: 2:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports
كأس جوان غامبر
برشلونة ضد توتنهام هوتسبر – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1
كوبا ليبرتادوريس – دور الـ16
فلومينينسي ضد أرجنتينوس جونيورز – الموعد: 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1