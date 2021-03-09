جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 مارس والقنوات الناقلة

في أبرز مباريات اليوم، يترقب المتابعون مواجهات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ففي تورينو، يستضيف يوفنتوس الإيطالي غريمه بورتو البرتغالي سعياً لقلب خسارته ذهاباً بهدف لاثنين وخطف بطاقة التأهل لربع النهائي.

وفي اللقاء الآخر، يحل إشبيلية الإسباني ضيفاً ثقيلاً على بوروسيا دورتموند الألماني بعد سقوطه في مواجهة الذهاب على أرضه بنتيجة 2-3، مع أفضلية واضحة للنجم إيرلينغ هالاند ورفاقه.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 مارس (9-3-2021):