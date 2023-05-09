جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباريات اليوم، وأبرزها لقاء الموسم بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، وتكون هناك جرعة مسبقة من الحماس في الدوري السعودي ودري يلو الذي يلتقي خلاله الأهلي ضد العربي في الأسبوع 31.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا – ذهاب نصف النهائي

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 26

التعاون ضد الرائد – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1

الفيحاء ضد الفتح – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 1

دوري يلو السعودي – الجولة 31

القيصومة ضد جدة - الموعد: 7:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2

الأهلي ضد العربي - الموعد: 8:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1

البطولة العربية للأندية – الدور الثاني

الأهلي طرابلس ضد النهضة – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: عمان الرياضية

كأس مصر – دور الـ32

الزمالك ضد بروكسي – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية - القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

الاتحاد السكندري ضد السكة الحديد – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1