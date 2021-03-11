جدول مباريات اليوم الخميس 11 مارس والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 11 مارس 2021 والقنوات الناقلة لأبرز هذه المواجهات.

في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي، يلتقي مانشستر يونايتد مع ميلان في قمة مبكرة.

ويستقبل أولمبياكوس ضيفه آرسنال، فيما يلاقي روما غريمه شاختار دونيتسك، ويواجه دينامو كييف خصمه فياريال.

ويأمل رينجرز في استكمال مشواره المميز هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على سلافيا براغ.

فيما يستضيف توتنهام هوتسبير غريمه دينامو زاغرب في مواجهة أخرى.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 مارس (11-3-2021):

ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - ميلان 20:55 السعودية beIN Sports Premium 1 أياكس - يانغ بويز 20:55 السعودية beIN Sports Premium 2 سلافيا براغ - رينجرز 20:55 السعودية beIN Sports Premium 3 دينامو كييف - فياريال 20:55 السعودية beIN Sports Xtra 1 روما - شاختار دونيتسك 23:00 السعودية beIN Sports Premium 3 أولمبياكوس - آرسنال 23:00 السعودية beIN Sports Premium 1 غرناطة - مولده 23:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 توتنهام - دينامو زاغرب 23:00 السعودية beIN Sports Premium 2

المرحلة الـ 23 من الدوري السعودي المباراة الموعد القناة الناقلة ضمك - الاتفاق 16:10 السعودية KSA Sports 3 HD الوحدة - الهلال 19:05 السعودية KSA Sports 2 HD الأهلي - النصر 20:45 السعودية KSA Sports 1 HD