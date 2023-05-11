جدول مباريات اليوم الخميس 11 مايو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تستمر المنافسة في مباريات اليوم، وذلك خلال بطولة الدوري الأوروبي التي يلتقي خلالها يوفنتوس أمام إشبيلية وروما ضد باير ليفركوزن في مرحلة الذهاب من الدور نصف النهائي، كما ستكون الإثارة حاضرة في مباريات دوري المؤتمر الأوروبي حينما يلتقي وست هام مع إي زد، وفيورنتينا أمام بازل.

جدول مباريات اليوم الخميس 11 مايو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الأوروبي – ذهاب نصف النهائي

روما ضد باير ليفركوزن – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

يوفنتوس ضد إشبيلية – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

دوري المؤتمر الأوروبي – ذهاب نصف النهائي

وست هام يونايتد ضد إي زد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

فيورنتينا ضد بازل – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports XTRA 1

كأس مصر – دور الـ32

طلائع الجيش ضد الشرقية – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

البطولة العربية للأندية – الدور الثاني

الشباب ضد تشرين – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي الرياضية 2