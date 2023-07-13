جدول مباريات اليوم الخميس 13 يوليو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

تستمر المنافسة في مباريات اليوم، حيث يترقب عشاق الكرة لقاء قوي في ختام الدوري المصري الممتاز يجمع بين الأهلي والزمالك هذا المساء على أرضية ملعب "استاد القاهرة الدولي"، كما سيكون عشاق آرسنال على موعد مع لقاء ودي أمام نورنبيرغ في إطار تحضيرات ما قبل الموسم.

جدول مباريات اليوم الخميس 13 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري المصري – الجولة 31 مؤجلة

الأهلي ضد الزمالك – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

بطولة أوروبا تحت 19 سنة – نصف النهائي

البرتغال ضد النرويج – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports

إسبانيا ضد إيطاليا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports

وديات أندية

نورنبيرغ ضد آرسنال – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية