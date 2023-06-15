جدول مباريات اليوم الخميس 15 يونيو 2023 نستعرضه معكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل المواجهات واللقاءات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تتواصل المنافسة في مباريات اليوم، حيث تلتقي المنتخبات خلال فترة التوقف الدولي إما وديًا أو في تصفيات بعض البطولات القارية، وأبرز هذه اللقاءات هي الأرجنتين وأستراليا الودية، بالإضافة إلى مواجهة نارية تجمع بين منتخب إسبانيا ونظيره منتخب إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023.

جدول مباريات اليوم الخميس 15 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

دوري الأمم الأوروبية – نصف النهائي

إسبانيا ضد إيطاليا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

كأس آسيا للناشئين – دور المجموعات الجولة الأولى

اليمن ضد ماليزيا – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports AFC

تايلاند ضد لاوس – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports AFC

دورة تولون الدولية – نهائي المركز السابع

كوستاريكا ضد قطر – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Alkass HD

المغرب ضد فنزويلا – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Alkass HD

ساحل العاج ضد السعودية – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Sports

وديات منتخبات

الأرجنتين ضد أستراليا – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

جامايكا ضد قطر – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Alkass 1 HD