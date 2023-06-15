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جدول مباريات اليوم الخميس 15 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 15 حزيران / يونيو 2023 - 06:55
جدول مباريات اليوم الخميس 15 يونيو 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الخميس 15 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الخميس 15 يونيو 2023 نستعرضه معكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل المواجهات واللقاءات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تتواصل المنافسة في مباريات اليوم، حيث تلتقي المنتخبات خلال فترة التوقف الدولي إما وديًا أو في تصفيات بعض البطولات القارية، وأبرز هذه اللقاءات هي الأرجنتين وأستراليا الودية، بالإضافة إلى مواجهة نارية تجمع بين منتخب إسبانيا ونظيره منتخب إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023.

جدول مباريات اليوم الخميس 15 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

  • دوري الأمم الأوروبية – نصف النهائي

إسبانيا ضد إيطاليا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

  • كأس آسيا للناشئين – دور المجموعات الجولة الأولى

اليمن ضد ماليزيا – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports AFC
تايلاند ضد لاوس – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports AFC

  • دورة تولون الدولية – نهائي المركز السابع

كوستاريكا ضد قطر – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Alkass HD
المغرب ضد فنزويلا – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Alkass HD
ساحل العاج ضد السعودية – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Sports

  • وديات منتخبات

الأرجنتين ضد أستراليا – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD
جامايكا ضد قطر – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Alkass 1 HD

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