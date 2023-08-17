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جدول مباريات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 17 آب / أغسطس 2023 - 07:31
جدول مباريات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات في الموسم الجديد من الدوريات العالمية والعربية والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

  • دوري روشن السعودي – الجولة 2

ضمك ضد الرياض – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 1 HD
الخليج ضد الأهلي – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

  • الدوري القطري – الجولة 1

قطر ضد الغرافة - الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة:  الكاس 1 HD
المرخية ضد الريان – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة:  الكاس 1 HD

  • الدوري الأردني للمحترفين – الجولة 3

الأهلي ضد سحاب – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية
الجليل ضد العقبة – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية

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