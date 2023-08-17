تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات في الموسم الجديد من الدوريات العالمية والعربية والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

دوري روشن السعودي – الجولة 2

ضمك ضد الرياض – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 1 HD

الخليج ضد الأهلي – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

الدوري القطري – الجولة 1

قطر ضد الغرافة - الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 1 HD

المرخية ضد الريان – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 1 HD

الدوري الأردني للمحترفين – الجولة 3

الأهلي ضد سحاب – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية

الجليل ضد العقبة – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية