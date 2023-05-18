جدول مباريات اليوم الخميس 18 مايو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تتواصل المتعة في مباريات اليوم، وذلك خلال مباريات الإياب في بطولة الدوري الأوروبي، حيث يلتقي باير ليفركوزن ضد روما، وإشبيلية ضد يوفنتوس في مرحلة نصف النهائي، كما تلعب مباراة مؤجلة في الدوري الإنجليزي تجمع بين نيوكاسل يونايتد وبرايتون، إلى جانب مباريات مثيرة في دوري روشن تجمع بين أبها والإتفاق، والشباب ضد الوحدة.

جدول مباريات اليوم الخميس 18 مايو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الأوروبي – إياب نصف النهائي

باير ليفركوزن ضد روما – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

إشبيلية ضد يوفنتوس – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

دوري المؤتمر الأوروبي – إياب نصف النهائي

إي زد ضد وست هام يونايتد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports XTRA 1

بازل ضد فيورنتينا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports XTRA 2

الدوري الإنجليزي – الجولة 25 المؤجلة

نيوكاسل يونايتد ضد برايتون – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 Premium

الدوري المصري الممتاز – الجولة 28

الزمالك ضد أسوان – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

دوري روشن السعودي – الجولة 27

الشباب ضد الوحدة – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Sports 1 HD

أبها ضد الإتفاق – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 1 HD