جدول مباريات اليوم الخميس 22 يونيو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

تستمر المنافسة في مباريات اليوم، حيث تستكمل مباريات كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ويلتقي خلالها السعودية ضد الصين، وقطر ضد أفغانستان، كما تلعب عدة لقاءات في دور المجموعات من بطولة أوروبا تحت 21 سنة أبرزها لقاء إنجلترا والتشيك، ولقاء آخر مثير يجمع بين فرنسا وإيطاليا.

جدول مباريات اليوم الخميس 22 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

بطولة أوروبا تحت 21 سنة – دور المجموعات

التشيك ضد إنجلترا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

النرويج ضد سويسرا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

فرنسا ضد إيطاليا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

كأس آسيا للناشئين – دور المجموعات الجولة 3

السعودية ضد الصين – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 9 HD

أفغانستان ضد قطر – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 9 HD

بطولة اتحاد جنوب آسيا – دور المجموعات الجولة الأولى

لبنان ضد بنجلاديش – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكويت الرياضية