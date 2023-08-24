جدول مباريات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات في الدوريات العالمية والعربية والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

الدوري السعودي – الجولة 3

الطائي ضد الوحدة – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 1 HD

الرائد ضد الهلال – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 1 HD

الاتفاق ضد الخليج – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC News

الرياض ضد الاتحاد – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 2 HD

الأهلي ضد الأخدود – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

الدوري الأوروبي – الملحق

لودوجوريتس ضد أياكس أمستردام – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

أوليمبياكوس ضد تشوكاريتشكي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

دوري المؤتمر الأوروبي – الملحق

فنربخشة ضد تونتي – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

دينامو كييف ضد بشكتاش – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

ليفسكي صوفيا ضد آينتراخت فرانكفورت – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

الدوري الأردني للمحترفين – الجولة 4

الرمثا ضد شباب الأردن – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية

معان ضد الحسين إربد – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية