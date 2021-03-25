جدول مباريات اليوم الخميس 25 مارس والقنوات الناقلة

فيما يلي جدول مباريات اليوم الخميس 25 مارس 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات كأس أمم إفريقيا، إضافة للقنوات الناقلة.

ففي التصفيات الأوروبية للمونديال، تلتقي إسبانيا مع اليونان، وألمانيا مع آيسلندا، وإيطاليا مع آيرلندا الشمالية، وإنجلترا مع سان مارينو، والسويد مع جورجيا.

وفي التصفيات الإفريقية لكأس إفريقيا، يحل منتخب مصر ضيفاً على كينيا، ويواجه منتخب الجزائري مستضيفه الزامبي، ويلتقي منتخبا ليبيا وتونس في مواجهة عربية.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25 مارس (25-3-2021):

الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيا - اليونان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 Premium إيطاليا - آيرلندا الشمالية 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 2 إنجلترا - سان مارينو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 3 Premium ألمانيا - آيسلندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 2 Premium اسكتلندا - النمسا 21:45 مصر، 22:45 السعودية - السويد - جورجيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 7

الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا المباراة الموعد القناة الناقلة كينيا - مصر 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 4 زامبيا - الجزائر 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 ليبيا - تونس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 4