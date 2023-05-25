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جدول مباريات اليوم الخميس 25 مايو 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 25 أيّار / مايو 2023 - 07:32
جدول مباريات اليوم الخميس 25 مايو 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الخميس 25 مايو 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الخميس 25 مايو 2023 نستعرضه معكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل المواجهات واللقاءات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تستمر الإثارة في مباريات اليوم، حيث تلعب مباراة مؤجلة من الأسبوع 32 في الدوري الإنجليزي بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، وتستكمل مباريات الجولة 36 في الدوري الإسباني من خلال عدة لقاءات، أبرزها لقاء مايوركا وفالنسيا، ولقاء أوساسونا وأتلتيك بيلباو.

جدول مباريات اليوم الخميس 25 مايو 2023 والقنوات الناقلة

  • الدوري الإنجليزي – الجولة 32 المؤجلة

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

  • الدوري الإسباني – الجولة 36

مايوركا ضد فالنسيا – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1
أوساسونا ضد أتلتيك بيلباو – الموعد: 10:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

  • كأس العالم للشباب تحت 20 سنة – مرحلة المجموعات

الأوروغواي ضد إنجلترا – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium
فرنسا ضد غامبيا – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium
العراق ضد تونس – الموعد: 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 
كوريا الجنوبية ضد هندوراس – الموعد: 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium Premium

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