جدول مباريات اليوم الخميس 25 مايو 2023 نستعرضه معكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل المواجهات واللقاءات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تستمر الإثارة في مباريات اليوم، حيث تلعب مباراة مؤجلة من الأسبوع 32 في الدوري الإنجليزي بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، وتستكمل مباريات الجولة 36 في الدوري الإسباني من خلال عدة لقاءات، أبرزها لقاء مايوركا وفالنسيا، ولقاء أوساسونا وأتلتيك بيلباو.

جدول مباريات اليوم الخميس 25 مايو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة 32 المؤجلة

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 36

مايوركا ضد فالنسيا – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

أوساسونا ضد أتلتيك بيلباو – الموعد: 10:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

كأس العالم للشباب تحت 20 سنة – مرحلة المجموعات

الأوروغواي ضد إنجلترا – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

فرنسا ضد غامبيا – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

العراق ضد تونس – الموعد: 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD

كوريا الجنوبية ضد هندوراس – الموعد: 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium Premium