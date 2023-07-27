جدول مباريات اليوم الخميس 27 يوليو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الخميس 27 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

البطولة العربية للأندية – دور المجموعات

السد ضد الوداد الرياضي – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 1 HD

النادي الصفاقسي ضد الشرطة – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 2 HD

الأهلي طرابلس ضد الهلال – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 2 HD

الترجي الرياضي ضد الاتحاد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 1 HD

كأس العالم للسيدات – دور المجموعات

البرتغال ضد فيتنام – الموعد: 10:30 ص بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

أستراليا ضد نيجيريا – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

وديات أندية

إنتر ميلان ضد النصر – الموعد: 01:20 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

آر كي سي فالفيك ضد مارسيليا – الموعد: 2:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

فاينورد ضد فياريال – الموعد: 08:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

نوتينغهام فورست ضد ليدز يونايتد – الموعد: 09:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---