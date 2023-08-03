جدول مباريات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

البطولة العربية للأندية – دور المجموعات

شباب بلوزداد ضد الكويت – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 2

الوحدة ضد الرجاء الرياضي – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 3

الزمالك ضد النصر – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1

الشباب ضد الاتحاد المنستيري – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 1

كأس مصر – ربع النهائي

الأهلي ضد المصري البورسعيدي – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

كأس العالم للسيدات – دور المجموعات

كوريا الجنوبية ضد ألمانيا – الموعد: 01:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports

المغرب ضد كولومبيا – الموعد: 01:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports

الدوري الأردني للمحترفين – الجولة 1

الجليل ضد معان – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية

مغير السرحان ضد الرمثا – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية

وديات أندية

أستون فيلا ضد لاتسيو – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD