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جدول مباريات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 03 آب / أغسطس 2023 - 07:21
جدول مباريات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

  • البطولة العربية للأندية – دور المجموعات

شباب بلوزداد ضد الكويت – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 2
الوحدة ضد الرجاء الرياضي – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 3
الزمالك ضد النصر – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1
الشباب ضد الاتحاد المنستيري – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 1

  • كأس مصر – ربع النهائي

الأهلي ضد المصري البورسعيدي – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

  • كأس العالم للسيدات – دور المجموعات

كوريا الجنوبية ضد ألمانيا – الموعد: 01:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports
المغرب ضد كولومبيا – الموعد: 01:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports

  • الدوري الأردني للمحترفين – الجولة 1

الجليل ضد معان – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية
مغير السرحان ضد الرمثا – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية

  • وديات أندية

أستون فيلا ضد لاتسيو – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD

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