جدول مباريات اليوم الخميس 4 مارس والقنوات الناقلة

نستعرض فيما يلي جدول مباريات اليوم وأبرز اللقاءات التي تشهدها بطولات الدوري الإنجليزي والإيطالي وكأس ملك إسبانيا.

في إنجلترا، يلتقي ويست بروميتش مع ضيفه إيفرتون، وفي ديربي لندن، يحل توتنهام ضيفاً على فولهام.

أما لقاء قمة المرحلة، فيجمع ليفربول حامل اللقب بضيفه تشيلسي.

في إيطاليا، يخوض إنتر ميلان متصدر الترتيب لقاءً مهماً أمام مستضيفه بارما وأمامه فرصة لتوسيع الفارق مع ميلان أقرب مطارديه.

في إسبانيا، يلتقي ليفانتي مع ضيفه أتلتيك بلباو في إياب نصف نهائي كأس الملك بعد تعادل الفريقين ذهاباً بهدفٍ لمثله، علماً بأن المتأهل سيواجه برشلونة في النهائي.

جدول مباريات اليوم الخميس 4 مارس 2021:

المرحلة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز المباراة الموعد القناة الناقلة ويست بروميتش - إيفرتون 21:00 السعودية beIN Sports Premium 3 فولهام - توتنهام 21:00 السعودية beIN Sports Premium 2 ليفربول - تشيلسي 23:15 السعودية beIN Sports Premium 1

المرحلة الـ 25 من الدوري الإيطالي المباراة الموعد القناة الناقلة بارما - إنتر ميلان 22:45 السعودية beIN Sports 3