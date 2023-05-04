جدول مباريات اليوم الخميس 4 مايو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل المواجهات في مختلف المنافسات والبطولات والقنوات الناقلة لها.

تتواصل المنافسة في مباريات اليوم، حيث تلعب مباريات مؤجلة من مارس الماضي في الدوري الإنجليزي يلتقي خلالها مانشستر يونايتد خارج الديار أمام برايتون، وتستكمل مباريات الجولة 33 في الدوري الإسباني والدوري الإيطالي وأبرز اللقاءات إشبيلية ضد إسبانيول، وأودينيزي ضد نابولي.

جدول مباريات اليوم الخميس 4 مايو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة 28 المؤجلة

برايتون ضد مانشستر يونايتد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

الدوري الإسباني – الجولة 33

إشبيلية ضد إسبانيول – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

أتلتيك بيلباو ضد ريال بيتيس – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

الدوري الإيطالي – الجولة 33

إمبولي ضد بولونيا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 2

أودينيزي ضد نابولي – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

الدوري المصري الممتاز – الجولة 27

حرس الحدود ضد طلائع الجيش – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 2

المقاولون العرب ضد البنك الأهلي – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

فيوتشر ضد فاركو – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 2