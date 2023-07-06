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جدول مباريات اليوم الخميس 6 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 06 تمّوز / يوليو 2023 - 06:58
جدول مباريات اليوم الخميس 6 يوليو 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الخميس 6 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الخميس 6 يوليو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

تتواصل المنافسة مباريات اليوم، حيث يلتقي منتخب البرتغال ضد إيطاليا في دور المجموعات من بطولة أوروبا تحت 19 سنة، ويلعب في نفس الدور منتخب مالطا أمام بولندا، وتتواصل المنافسة في كأس مصر حينما يلتقي المصري البورسعيدي ضد حرس الحدود، بالإضافة لمباريات درع الاتحاد الأردني ولقاء يجمع بين الوحدات ونظيره مغير السرحان.

جدول مباريات اليوم الخميس 6 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

  • كأس مصر – دور الـ16

المصري البورسعيدي ضد حرس الحدود – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

  • بطولة أوروبا تحت 19 سنة – دور المجموعات

البرتغال ضد إيطاليا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium
مالطا ضد بولندا – الموعد: 10:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

  • درع الاتحاد الأردني – الجولة 9

شباب الأردن ضد سحاب – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Jordan Sport HD
الوحدات ضد مغير السرحان – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Jordan Sport HD

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