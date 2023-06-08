جدول مباريات اليوم الخميس 8 يونيو 2023 نستعرضه معكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل المواجهات واللقاءات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تستمر المنافسة في مباريات اليوم، حيث يلتقي نادي الكويت مع نادي نواذيبو في البطولة العربية للأندية ضمن مرحلة الدور الثاني من المسابقة، كما تستمر الإثارة في الدوري المصري في الأسبوع 31 ويلتقي فيه الإسماعيلي مع نظيره طلائع الجيش، وأسوان ضد المقاولون العرب.

جدول مباريات اليوم الخميس 8 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

البطولة العربية للأندية – الدور الثاني

الكويت ضد نواذيبو – الموعد: 8:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 3 HD

الدوري المصري الممتاز – الجولة 31

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 2

أسوان ضد المقاولون العرب – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

كأس العالم للشباب تحت 20 سنة – نصف النهائي

الأوروغواي ضد الكيان الصهيوني – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD

إيطاليا ضد كوريا الجنوبية – الموعد: 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD

دورة تولون الدولية – الجولة الثانية

السعودية ضد فنزويلا – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Alkass 1 HD

فرنسا ضد كوستاريكا – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Alkass 1 HD