جدول مباريات اليوم الخميس 9 مارس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل مواجهات اليوم في مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها.

يتضاعف الحماس في مباريات اليوم، حيث تحمل نهاية الأسبوع وجبة دسمة لعشاق كرة القدم من خلال المواجهات النارية في مختلف البطولات وأبرزها كلاسيكو الدوري السعودي بين الاتحاد والنصر، بالإضافة إلى مباريات قوية في الدوري الأوروبي ومن أهمها لقاء مانشستر يونايتد أمام ريال بيتيس، آرسنال وسبورتينج لشبونة، وروما ضد ريال سوسيداد.

جدول مباريات اليوم الخميس 9 مارس 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الأوروبي – دور الـ16

سبورتينج لشبونة ضد آرسنال – الموعد: 08:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

روما ضد ريال سوسيداد – الموعد: 08:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 Premium

إشبيلية ضد فنربخشة – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 Premium

يوفنتوس ضد فرايبورغ – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 Premium

مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة – الجولة الثالثة

السعودية ضد اليابان – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports AFC

الصين ضد قرغيزستان – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports AFC

دوري روشن السعودي – الجولة 20

الإتفاق ضد الوحدة – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1

الباطن ضد الخليج – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 1

الاتحاد ضد النصر – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1

الشباب ضد الفيحاء – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 1