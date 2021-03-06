جدول مباريات اليوم السبت 6 مارس والقنوات الناقلة

بدأت الدوريات الأوروبية تصل إلى مراحلها الحاسمة، فيما يلي استعراض لأهم مباريات اليوم من حول العالم والقنوات الناقلة.

في الدوري الإسباني، يلتقي برشلونة مع مستضيفه أوساسونا، ويستضيف إلتشي غريمه إشبيلية.

في الدوري الإنجليزي، يواجه بيرنلي ضيفه آرسنال، فيما يلاقي برايتون غريمه ليستر سيتي.

في الدوري الإيطالي، تبرز مواجهة يوفنتوس مع ضيفه لاتسيو.

أما في ألمانيا، يترقب المتابعون مواجهة قمة المرحلة بين بايرن ميونيخ وضيفه بوروسيا دورتموند.

مواعيد مباريات اليوم السبت 6 مارس (6-3-2021):

المرحلة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز المباراة الموعد القناة الناقلة بيرنلي - آرسنال 15:30 السعودية beIN Sports 1,2 شيفيلد يونايتد - ساوثهامبتون 18:00 السعودية beIN Sports 2 أستون فيلا - ولفرهامبتون 20:30 السعودية beIN Sports 1,2 برايتون- ليستر سيتي 23:00 السعودية beIN Sports 2

المرحلة الـ 26 من الدوري الإسباني المباراة الموعد القناة الناقلة بلد الوليد - خيتافي 16:00 السعودية إلتشي - إشبيلية 19:15 السعودية beIN Sports 1 قاديش - آيبار 20:30 السعودية أوساسونا - برشلونة 23:00 السعودية beIN Sports 1

المرحلة الـ 26 من الدوري الإيطالي المباراة الموعد القناة الناقلة سبيتسيا - بينفينتو 17:00 السعودية beIN Sports 3 أودينيزي - ساسوولو 20:00 السعودية beIN Sports 3 يوفنتوس - لاتسيو 22:45 السعودية beIN Sports 3

المرحلة الـ 24 من الدوري الألماني المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا مونشنغلادباخ - باير ليفركوزن 17:30 السعودية - هوفنهايم - فولفسبورغ 17:30 السعودية - فرايبورغ - لايبتزيغ 17:30 السعودية - آينتراخت فرانكفورت - شتوتغارت 17:30 السعودية - هيرتا برلين - أوغسبورغ 17:30 السعودية - بايرن ميونيخ - بوروسيا دورتموند 20:30 السعودية -

المرحلة الـ 22 من الدوري السعودي المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - ضمك 20:35 السعودية الرياضية السعودية 1