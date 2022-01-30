فيما يلي استعراض لـ جدول مباريات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 بعد انتهاء منافسات الدور ربع النهائي ليلة الأحد.

وفي لقاءات ربع النهائي، تغلب منتخب الكاميرون صاحب الضيافة على نظيره الغامبي بنتيجة 2-0.

وتفوق منتخب بوركينا فاسو على غريمه التونسي بهدفٍ دون رد.

فيما تغلب منتخب مصر على شقيقه المغربي بهدفين لهدف بعد التمديد.

وتجاوز منتخب السنغال نظيره الغيني الاستوائي بنتيجة 3-1 في آخر مواجهات الدور.

جدول مباريات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021

الأربعاء 2 فبراير

22:00 بوركينا فاسو x السنغال تقام على ملعب أحمدو أهيدجو.

الخميس 3 فبراير

22:00 الكاميرون x مصر تقام على ملعب بول بيا.