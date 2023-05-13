تعرف مع موقع البوابة على جدول معلقي مباريات الجولة 34 من الدوري الإسباني (الليغا) والقنوات الناقلة وتواقيت اللقاءات.
جدول معلقي مباريات الجولة 34 من الدوري الإسباني
الأحد 14 مايو 2023 (المباريات بتوقيت مكة المكرمة)
- 15:00 - سيلتا فيغو x فالنسيا (beIN Sports HD 1 بتعليق منتصر الأزهري)
- 17:15 - إلتشي x أتلتيكو مدريد (beIN Sports HD 1 بتعليق علي محمد علي)
- 19:30 - بلد الوليد x إشبيلية (beIN Sports HD 1 بتعليق محمد فوزي)
- 22:00 - إسبانيول x برشلونة (beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي)
الاثنين 15 مايو 2023
- 22:00 - ريال بيتيس x رايو فايكانو (beIN Sports HD 1 بتعليق عامر الخوذيري)