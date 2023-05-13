جدول معلقي مباريات الجولة 35 من الدوري الإيطالي

يستعرض معكم مواقع البوابة فيما يلي جدول معلقي الجولة 35 من الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة مع وصول منافسات البطولة إلى مراحلها الأخيرة والحساسة.
جدول معلقي الجولة 35 من الدوري الإيطالي
السبت 13 مايو 2023 (المباريات بتوقيت مكة المكرمة)
16:00 - ساليرنيتانا x أتالانتا (أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق محمد أبو كبده)
19:00 - سبيزيا x أي سي ميلان (أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق محمد حسين)
21:45 إنتر ميلان x ساسولو (أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق أحمد الحامد)
الأحد 14 مايو 2023
- 13:30 - هيلاس فيرونا x تورينو (أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق محمد أبو كبده)
- 16:00 - مونزا x نابولي (أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق عصام عبده)
- 16:00 - فيورنتينا x أودينيزي (أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق غازي العمري)
- 19:00 - بولونيا x روما (أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق محمد الشامسي)
- 21:45 - يوفنتوس كريمونيزي (أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق حازم عبد السلام)
الاثنين 15 مايو 2023
- 21:45 - سامبدوريا x إمبولي (أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق خالد الغول)