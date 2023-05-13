فيما يلي استعراض لـ جدول معلقي مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز وجميع القنوات الناقلة.

يحتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب العام برصيد 82 نقطة من 34 مباراة، يليه آرسنال بفارق نقطة وحيدة من 35 لقاء، فيما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثالث برصيد 66 نقطة، يتبعه مانشستر يونايتد بنفس الرصيد.

جدول معلقي مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي

الأحد 14 مايو 2023 (المباريات بتوقيت مكة المكرمة)

16:00 - إيفرتون x مانشستر سيتي (beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عامر الخوذيري)

16:00 - برينتفورد x ويست هام يونايتد (beIN Sports 2 HD Premium بتعليق محمد بركات)

18:30 - آرسنال x برايتون (beIN Sports 1 HD Premium بتعليق يوسف سيف)

الاثنين 15 مايو 2023

22:00 ليستر سيتي x ليفربول (beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي)