جراحة في الركبة تبعد فيدرر مجدداً عن الملاعب حتى 2021

سيغيب نجم التنس السويسري روجر فيدرر مجدداً عن الملاعب لغاية العام القادم بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى.

وأعلن فيدرر، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى في كرة المضرب، أنه سيبتعد عن المنافسات حتى 2021.

وكتب اللاعب البالغ 38 عاماً في بيان نشره في حسابه على "تويتر" الأربعاء: "قبل أسابيع عدة، انتكست خلال فترة إعادة التأهيل، واضطررت لإجراء تدخل جديد بالمنظار في ركبتي اليمنى".

وكان فيدرر قد أعلن في فبراير الماضي، الخضوع لعملية في الركبة ذاتها، كان من المتوقع أن تبعده عن بعض الدورات مثل بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، قبل أن تعلق كل المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف السويسري الذي حصد في مسيرته الزاخرة 20 لقباً كبيراً "كما حصل معي في فترة الإعداد لموسم 2017، أخطط لأخذ الوقت اللازم كي أكون جاهزاً بنسبة 100% للعب في أعلى مستوياتي".

وسيجدد هذا الإعلان على الأرجح تكهنات حول احتمال اعتزال السويسري الذي سيتم التاسعة والثلاثين من العمر في الثامن من أغسطس، ويعود لقبه الأخير في البطولات الكبرى إلى أستراليا المفتوحة 2018.

وقال فيدرر "سأفتقد المعجبين والدورات كثيراً، لكني أتطلع لرؤية الجميع مجدداً بداية موسم 2021".

ويتفوق نجم التنس السويسري في البطولات الكبرى بفارق بسيط على غريميه رافاييل نادال (19) ونوفاك جوكوفيتش (17).