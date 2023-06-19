جريزمان يحسم موقفه النهائي من الانتقال إلى باريس سان جيرمان

جدد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان انتماؤه والتزامه لناديه الحالي أتلتيكو مدريد، وذلك بعد عدة تقارير ربطت اسمه في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وأشار جريزمان في تصريحات صحفية مؤخرًا أن الانتقال إلى الدوري الفرنسي حاليًا ليس ضمن حساباته، مؤكدًا أن ذلك لا يمكن حدوثه البتة وبالأخص خلال هذا الميركاتو الصيفي.

جريزمان يحسم أمر انتقاله إلى باريس سان جيرمان

نقل موقع "Tribalfootball" تصريحات لاعب فرنسا الدولي أنطوان جريزمان التي أكد خلالها رغبته بالبقاء في صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني الموسم المقبل، بالإضافة إلى نفي كل الإشاعات التي ربطت اسمه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وقال جريزمان: "لقد قلتها مرارًا وتكرارًا أنني سعيد هنا في نادي أتلتيكو مدريد وهدفي الرئيسي الذي أركز عليه حاليًا هو الفوز معهم بلقب الليغا لأنه لم يسبق لي أن فزت به هنا".

وأضاف: "الخطوة القادمة بالنسبة لي تحقيق شيء كبير مع النادي في دوري أبطال أوروبا، حاليًا أنا بحال جيدة في أتلتيكو مدريد وأشعر بالسعادة، وعائلتي تشاركني نفس الشعور أيضًا، لذا الخلاصة لن يكون هناك أي انتقال هذا الصيف".