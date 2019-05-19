جماهير أتلتيكو مدريد تودع غريزمان بصافرات الاستهجان

واجه نجم أتلتيكو مدريد أنتوان غريزمان أمس السبت، غضباً عارماً من جماهير الفريق، الغاضبة من إعلان رحيله المفاجئ نهاية الموسم الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لأتلتيكو عبر "تويتر" الثلاثاء فيديو للدولي الفرنسي قال فيه: "كانت 5 أعوام رائعة معكم،" مضيفاً "ستبقون دائماً في قلبي، شكراً لكم جميعاً".

وقرر غريزمان الرحيل عن النادي المدريدي رغم امتداد عقده حتى 2023، وذلك بعدما جدده الموسم الماضي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن غريزمان شارك أمس في مباراة فريقه أمام ليفانتي ضمن المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني، وهي آخر مباراة له مع الروخيبلانكوس.

وتابعت: "رغم قلة عدد الجماهير التي حضرت هذه المباراة، إلا أن غريزمان لم يسلم من انتقادات أنصار نادي العاصمة الإسبانية".

وتعرض البالغ من العمر 28 عاماً إلى صافرات استهجان منذ الدقيقة الأولى من المباراة، بالإضافة إلى إطلاق الصافرات أيضاً عند نطق الإذاعة الداخلية للملعب اسمه ضمن تشكيلة الفريق المدريدي، كما وجهت الجماهير عبارة "اخرج، اخرج" مع كل لمسة لغريزمان للكرة.

وترغب عدة أندية في الاستعانة بخدمات النجم الفرنسي، أبرزها باريس سان جرمان وبرشلونة، بالإضافة إلى بايرن ميونيخ الذي يلعب فيه صديقه المقرب لوكاس هيرنانديز.

وكان غريزمان قريباً من الانضمام إلى البارسا الموسم الماضي، لكنه فضل البقاء في ملعب واندا ميتروبوليتانو، ورفض العرض الكتالوني، ويبدو أنه سيكون قريباً للغاية من الانتقال إلى كامب ناو وفقاً لتقارير إسبانية وفرنسية.