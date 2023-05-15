جماهير باريس الغاضبة تحاصر منزل نيمار واللاعب يطالب بالرحيل

أعلم نيمار جونيور مرافقيه عن رغبته بالرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الصيف بعد إحاطة مشجعين لمنزله واحتجاجاتهم المستمرة على مردوده.

وتوترت العلاقة بين النجم البرازيلي والنادي، وما زاد الطين بلة كان موقف المشجعين الذين تجمعوا خارج منزل اللاعب وفقاً لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية ليعبروا عن استيائهم من تصرفاته.

ويقال أن هداف برشلونة السابق يريد الرحيل عن العاصمة الفرنسية صوب الدوري الإنجليزي وسط اهتمام تشيلسي ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد بخدماته.

نيمار عرضة للانتقادات من كل حد وصوب

كما وجهت وسائل الإعلام الكثير من الانتقادات لصاحب الـ 31 عاماً في عدة مناسبات هذا الموسم نتيجة لأدائه المتواضع ومساهماته المحدودة.

ولا تمانع إدارة باريس سان جيرمان رحيل اللاعب كونه بدأ بالتقدم في السن، كما أن أجوره المرتفعة وغيابه المستمر عن الملاعب بداعي الإصابة عوامل أخرى قد تسرع في التخلص منه.

ويتطلع مسؤولو النادي لإحداث ثورة في صفوف الفريق بعد انتهاء الموسم الجاري قد تسفر عن رحيل عدة نجوم بارزين قد يكون البرازيلي أحدهم.