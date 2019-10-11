جماهير بايرن ميونيخ ترفض رحيل توماس مولر

اقترب توماس مولر من كتابة كلمة النهاية مع بايرن ميونيخ، بعدما اتخذ قرار الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بسبب عدم حصوله على فرصة المشاركة بصفة أساسية مع العملاق البافاري، منذ بداية الموسم، حيث ظل حبيساً لدكة البدلاء.

وقالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن جماهير بايرن ترفض بشدة فكرة رحيل النجم المخضرم بعدما قضى ضمن صفوف البافاري 19 عاماً.

وطالب عدد من الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بضرورة بقاء مولر وحصوله على فرصة المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وخاض مولر المباريات الخمس الأخيرة مع بايرن ميونيخ بديلاً، علماً بأنه عدة عروض وصلته من الدوري الإنجليزي من مانشستر يونايتد وآرسنال وليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولي الألماني السابق يفضل إنجلترا، كونه يريد خوض تجربة جديدة خلال الفترة القادمة، بعد 19 عاماً رفقة بايرن ميونيخ خاض خلالها 495 مباراة أحرز فيها 186 هدفاً وحصد 21 لقباً منها ثمانية ألقاب في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، خلال مسيرته الكروية حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً سئم وضعه بسبب تقلص دوره تحت قيادة نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن.

وحاول مانشستر يونايتد التعاقد مع مولر مقابل 90 مليون جنيه استرليني عام 2015 عندما كان لويس فان خال مديراً فنياً للشياطين الحمر، لكن لم يتم الاتفاق على الصفقة بسبب رفض إدارة البافاري حينذاك.

وفي عام 2017، سأل يورغن كلوب عن إمكانية إحضار مولر إلى ليفربول، بينما كان آرسنال مهتماً أيضاً بالتعاقد معه هذا الصيف.

انضم مولر لأكاديمية بايرن عام 2000 عندما كان يبلغ من العمر 11 عاماً ولعب لأول مرة مع الفريق عام 2008، حيث شارك في الدوري الألماني أمام هامبورغ.

وينتهي عقد مولر الحالي عام 2021، حيث يرفض البقاء بعد أن تقلص دوره وابتعد عن الأضواء، وفي حديثه عن مولر بعد المباراة، قال مدرب بايرن كوفاتش: "إذا كانت هناك مشكلة، فسيحصل بالتأكيد على دقائقه".