جماهير برشلونة تريد بيكيه رئيساً للنادي

تسيطر حالة من الغضب على جماهير برشلونة تجاه سياسات إدارة النادي الحالية بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن جماهير البارسا تنتظر عام 2021 بفارغ الصبر، لأنه العام الأخير في ولاية جوسيب ماريا بارتوميو لرئاسة النادي.

وأوضحت الصحيفة أن جماهير برشلونة تميل كثيراً إلى جيل الأساطير الأخير الذي مثّل الفريق، أمثال كارليس بويول، وتشافي هيرنانديز وأيضاً أحد القادة الحاليين جيرارد بيكيه.

وأضافت أن الجماهير تريد أن ترى جيرارد بيكيه رئيساً للنادي في 2021 عقب انتهاء ولاية بارتوميو.

وأشارت إلى أنها تريد أيضاً رؤية أمثال بويول وتشافي في فريق إدارة بيكيه، وأن اللاعب نفسه لن يمانع لو اتجه للعمل الإداري والتعاون مع أساطير النادي.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت الصحيفة أن هذه الفكرة لا تراود بيكيه حالياً، لكنه سيكون مطلباً جماهيرياً بعد انتهاء ولاية بارتوميو.