جماهير ريال مدريد تستقبل بايل بصيحات الاستهجان

صبت جماهير ريال مدريد غضبها على النجم غاريث بايل، قبل مواجهة ريال سوسييداد (3-0) أمس السبت على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن المرحلة الـ 14 من الدوري الإسباني.

وقبل دخول لاعبي الفريقين أرض الملعب، تلا المذيع أسماء نجوم ريال مدريد، التي قوبلت بالتصفيق الحار من قبل الجماهير، حتى وصل اسم الويلزي، مما دفع المشجعين لإطلاق صافرات الاستهجان.

وتواجد بايل على مقاعد البدلاء في المباراة، حيث قرر المدير الفني زين الدين زيدان، عدم الاعتماد عليه ضمن التشكيلة الأساسية، قبل أن يشركه في الشوط الثاني.

وفور نزول بايل، واصلت الجماهير هجومها عليه في رسالة واضحة بأنها لن تغفر ما بدر منه خلال تواجده مع منتخب بلاده، بحق الملكي.

وأشعل بايل غضب جماهير ريال مدريد مؤخراً، برفعه علم ويلز عقب التأهل إلى يورو 2020، والذي كتب عليه: "ويلز، الغولف، ريال مدريد"، وذلك رداً على وسائل الإعلام الإسبانية، التي اتهمته بتفضيل منتخب بلاده ولعبة الغولف على فريقه.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 28 نقطة خلف برشلونة صاحب الصدارة بفارق الأهداف.