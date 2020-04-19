جماهير ريال مدريد تفضل الاستعانة بالعناصر الشابة

تفضل جماهير ريال مدريد، الاعتماد على العناصر الشابة الموسم القادم، بدلاً من الاستعانة بالحرس القديم، وفقاً لاستطلاع نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأجرت الصحيفة استطلاعاً لمتابعيها، حيث وضعت بعض اللاعبين من عناصر الخبرة، في مقارنة أمام الوجوه الشابة، التي انحازت إليها جماهير الفريق الملكي.

وأبدى 77% من المشاركين في الاستطلاع، رغبتهم في الاستعانة بالشاب مارتن أوديغارد، المعار حالياً لريال سوسييداد فيما نال المخضرم لوكا مودريتش 23% فقط.

في المقابل، فضل 68% من المشاركين في الاستطلاع، الاعتماد على فيديريكو فالفيردي، بدلاً من الاستعانة بالمحنك توني كروس.

وأشارت الصحيفة، التي تصدر في العاصمة مدريد، إلى أنه من الواضح أن مودريتش وكروس، اللذين يعتبران العنصرين الأكبر سناً في قائمة المدرب زين الدين زيدان، يقتربان من نهاية مسيرتهما مع الفريق.

وأضافت الصحيفة أن من بين 16 ألف شخص شملهم الاستطلاع، فضل 89% منهم مشاركة رودريغو جويس في المباريات منذ البداية الموسم القادم، بدلاً من الجناح غاريث بايل.

وفي مركز الظهير الأيسر، فضل 87% من المشاركين فيرلان ميندي، على مارسيلو.

ويعتبر داني كارفاخال أحد اللاعبين الأكثر خبرة في الفريق، الذين فازوا في الاستطلاع، حيث حصل على 56% من الأصوات أمام أشرف حكيمي، المعار حالياً لبوروسيا دورتموند في مركز الظهير الأيمن.

وكشف الاستطلاع عن رغبة جماهير ريال، في حصول المهاجم لوكا يوفيتش، المنضم للفريق الصيف الماضي، على فرصة أكبر الموسم القادم، وصوت 32% فقط من القراء لصالح خيار إعارة الصربي أو بيعه، في فترة الانتقالات القادمة.

وفي مركز حراسة المرمى، يفضل 65% من المشاركين الاحتفاظ بالحارس الشاب أندري لونين، بدلاً من إعارته، أما المدافع المخضرم سيرخيو راموس قائد الفريق، ولاعب الوسط إيسكو، فقد انتصرا في صراعهما من أجل البقاء.

وجاء إيسكو في الصدارة، في معركته ضد تاكيفوسا كوبو، بعدما حصل على 68% من الأصوات، مقارنة بالياباني الشاب، المعار لريال مايوركا حالياً، أما راموس، فقد فضل 67% من المشاركين الدفع به لقيادة دفاع الفريق، رفقة رافاييل فاران، بدلاً من إيدير ميليتاو.