جماهير ريال مدريد غاضبة بسبب "قلة احترام" بايل وخاميس

غاب الثنائي غاريث بايل وخاميس رودريغيز، عن التعادل السلبي لريال مدريد مع ريال بيتيس على ملعب سانتياغو بيرنابيو، لكن هذا لم يجنبهما الانتقادات الجماهيرية، وذلك بسبب ما حصل بعد نهاية المباراة بدقائق والتصرف غير اللائق.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بايل وخاميس شاهدا المباراة من مدرجات الملعب، لكنهما قررا المغادرة قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء.

وانزعجت الجماهير بسبب هذا التصرف الذي اعتبروه قلة احترام، ويشير إلى عدم المبالاة وغياب الانتماء.

وهاجم أنصار الملكي النجمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن ماركا أوضحت أن إدارة النادي سمحت للمستبعدين بمغادرة الملعب بدءاً من الدقيقة 80 لتجنب الزحام والتكدس، بسبب أعمال صيانة في بيرنابيو، لكن التبرير لم يقنع معظم المشجعين.

ويزيد هذا الموقف غضب جمهور النادي الملكي بعد النتيجة السلبية، وإهدار فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإسباني، عقب الهزيمة المفاجئة للغريم برشلونة (3–1) أمام ليفانتي.

وسبق لبايل أن غادر الملعب قبل دقائق من انتهاء المباراة السابقة لريال، حين سحق ليغانيس (5–0)، وتؤجج هذه التصرفات المثيرة للجدل شائعات رحيله في انتقالات الشتاء.