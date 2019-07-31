جماهير كورية ترفع دعوى قضائية لتغيب رونالدو عن لقاء ودي

قامت جماهير كورية برفع دعوى قضائية نظراً لعدم مشاركة نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو في اللقاء الودي الذي أقيم على أرضها الأسبوع الماضي.

وجلس البرتغالي احتياطياً طوال اللقاء الودي الذي جمع يوفي بنجوم الدوري الكوري، والذي انتهى بالتعادل 3-3.

ورفع المحامي الكوري كيم مين هو دعوى قضائية ضد منظمي المباراة، وطالب برد قيمة التذكرة وتعويض قيمته 847 دولار عن غياب رونالدو.

وقال كيم أن الجمهور اشترى التذاكر لرؤية رونالدو، مؤكداً وجود بند يلزم يوفنتوس بإشراك اللاعب لخمس وأربعين دقيقة على الأقل، بالإضافة لحضوره لحفل توقيع مع الجمهور.

وأكد كيم أن تم رفع طلبين للتعويض رسميين حتى الآن، مؤكداً أن طلبه للتعويض هو عاطفي بسبب الألم الذي تسبب به غياب رونالدو للجمهور.

وكشفت منظمة المباراة أن رونالدو هو من رفض المشاركة: "تحدثت مع (بافيل) نيدفيد وقال لي أنه يحب رونالدو أيضاً، لكن اللاعب يرفض المشاركة، ولا يمكننا فعل شيء".

وعاد يوفنتوس مؤخراً إلى تورينو لإكمال معسكره التحضيري للموسم الجديد.