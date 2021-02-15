جماهير ليفربول تتضامن مع كلوب

أظهر جمهور ليفربول حبه الشديد للمدرب يورغن كلوب الذي يواجه سيلاً من الانتقادات والضغوط بسبب تراجع النتائج في الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخراً.

ويشهد حامل اللقب في الموسم الجاري واحدة من أسوأ فتراته منذ فترة طويلة، حيث تلقى الهزيمة السادسة له هذا الموسم أمام ليستر سيتي بنتيجة 1-3 في المباراة التي جمعتهما السبت ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.

ويحتل ليفربول المركز الرابع بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر (53 نقطة).

ورغم أن فريق كلوب جمع نقاطاً هذا الموسم أقل بـ 30 نقطة من نفس عدد المباريات التي خاضها الموسم الماضي، لا يزال جمهور الريدز يظهر عشقه الشديد لكلوب، والذي نجح في السنوات الماضية في تحقيق طفرة غير مسبوقة مع ليفربول.

وفي إطار تعبيرها عن حبها الشديد للمدرب الألماني وتضامنها معه ومع الفريق في هذه الظروف العصيبة، قامت مجموعة من الجماهير بتعليق لافتة على أبواب ملعب آنفيلد، معقل ليفربول، كتب عليها بالإنجليزية « Jurgen Klopp YNWA» تعني بالعربية «يورغن كلوب لن تمشي وحدك أبداً»، وهو الشعار الشهير لليفربول والنشيد المعروف لجماهيره.

وكان المدرب قد أقر في تصريحات أدلى بها عقب مواجهة ليستر سيتي الأخيرة، بأن ليفربول قد خرج من سباق الدفاع عن لقب الدوري، رغم أن بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي المتصدر أكد أن الريدز لا يزالون في سباق اللقب.