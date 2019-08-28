جماهير مانشستر يونايتد تطالب برحيل بوغبا

وجه جمهور مانشستر يونايتد رسالة إلى إدارة النادي تطالب بالتخلي عن بول بوغبا خلال الأيام المتبقية في سوق الانتقالات الصيفية.

ويعد الفرنسي أحد الأسماء المرشحة للانضمام إلى ريال مدريد، إلا أن الملكي بات قريباً من جلب برونو فيرنانديش وفقاً لأحدث التقارير.

وفي صباح الأربعاء، كتبت فئة من جماهير مانشستر يونايتد عبارة "ارحل يا بوغبا" أمام مركز كارينغتون الخاص بتدريبات الشياطين الحمر.

وكان صاحب الـ 26 عاماً قد تعرض لانتقادات عنصرية عقب إهدار ركلة جزاء أمام ولفرهامبتون ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن بوغبا أعلن في الصيف رغبته البحث عن تجربة جديدة بعد سنوات قضاها في مسرح الأحلام.