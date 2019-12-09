جماهير يوفنتوس تنقلب على ساري بسبب رونالدو

سيطر غضب عارم على مشجعي يوفنتوس، بعد الهزيمة من لاتسيو، بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما ضمن المرحلة الـ 15 من الدوري الإيطالي، والتي أقيمت على ملعب أولمبيكو في العاصمة روما.

وتعد هذه الخسارة الأولى ليوفي في الدوري الإيطالي، ليتراجع إلى المركز الثاني ويتجمد رصيده عند 36 نقطة، خلف إنتر ميلان المتصدر برصيد 38 نقطة.

ولجأ أنصار البيانكونيري للمطالبة برحيل المدرب ماوريتسيو ساري بعد الهزيمة، نظراً لأن الفريق لا يقدم مستويات مميزة منذ بداية الموسم.

وقال أحد المشجعين: "لا يستخدم ساري نقاط قوة (كريستيانو) رونالدو، لابد من إقالته"، بينما قال آخر: "لا بد من إقالة ساري والحصول على توقيع (ماوريسيو) بوتشيتينو، ساري لا يستحق رونالدو".

أما مشجع آخر فقال: "إقالة ساري حتمية... إنه يدمر رونالدو"، وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

ويعتمد ساري على طريقة 4-3-3، ويستخدم مهاجم واحد فقط، ولا يحبث إشراك الثلاثي غونزالو هيغواين ورونالدو وباولو ديبالا سوياً.

وتحدثت تقارير عن سوء العلاقة بين رونالدو وساري، بعد قرار الأخير استبدال الهداف البرتغالي في لقاءين ليوفنتوس مؤخراً، فيما قالت صحف إيطالية بأن رونالدو سب ساري لحظة خروجه من الملعب في لقاء ميلان الأخير.