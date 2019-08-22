"جنون" سوق الانتقالات يثير حيرة رونالدو

عبّر كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس عن استغرابه من الصفقات الخيالية التي تمت خلال سوق التعاقدات الصيفية الحالية، مبدياً تساؤله عما إذا كان اللاعبون الذين يسعون للحصول على رواتب كبيرة يستحقون بالفعل الرسوم المدفوعة من أجلهم.

وكان البرتغالي حطم الرقم القياسي العالمي في سوق الانتقالات عام 2009، عندما انتقل من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، قبل أن ينضم إلى يوفي مقابل 100 مليون يورو الصيف الماضي.

وقال رونالدو للقناة البرتغالية الأولى: “من الصعب إجراء حسابات في كرة القدم الحديثة، الأندية حالياً تراهن على اللاعبين الجدد بأموال ضخمة”.

على الجانب الآخر، اعتبر نجم كرة القدم البرتغالي أن عام 2018 كان “الأصعب” بالنسبة له على الصعيد الشخصي بعد اتهامه بالاغتصاب قبل أن توقف العدالة الأميركية إجراءات مقاضاته، حين قال: “2018 كان العام الأصعب على الصعيد الشخصي”.

وتابع نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد سابقاً: “عندما يشكك الناس في شرفك فهذا جارح، يؤلم كثيراً لأنه لدي عائلة كبيرة وزوجة وطفل ذكي يفهم الكثير من الأشياء.

وقرر القضاء الأميركي في يونيو الماضي عدم توجيه الاتهام للاعب لعدم كفاية الأدلة، رغم أن الملف لم يوضح ما إذا كان وافق على تسوية.

وأوضح: “لنترك صفقة جواو فيليكس جانباً، حالياً يمكن لأي لاعب أن ينتقل مقابل 100 مليون يورو، حتى دون إظهار أي شيء”.

وأكد نجم يوفي: “هناك المزيد من المال في كرة القدم”.

وأوضح: “يمكن حالياً أن يتم دفع 70 أو 80 مليوناً لشراء مدافعين أو حراس مرمى”.