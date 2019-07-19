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جوائز أمم إفريقيا: مبولحي أفضل حارس وبن ناصر أفضل لاعب

منشور 19 تمّوز / يوليو 2019 - 09:49
بن ناصر يستلم جائزة أفضل لاعب
بن ناصر يستلم جائزة أفضل لاعب

حقق منتخب الجزائر لقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على غريمه السنغالي بهدف دون رد، في المباراة النهائية.

وحصل المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، على لقب هداف البطولة، بعدما نجح في تصدر قائمة الهدافين برصيد 5 نقاط، متفوقاً على ساديو ماني نجم السنغال بفارق هدفين.

واختارت اللجنة المنظمة، رايس مبولحي، حارس مرمى الجزائر، أفضل حارس مرمى في كأس الأمم الإفريقية.

وتم اختيار اسماعيل بن ناصر، لاعب وسط منتخب الجزائر، أفضل لاعب، وأفضل لاعب واعد.

وحصل منتخب السنغال على جائزة اللعب النظيف.

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Via SyndiGate.info


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