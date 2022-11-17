جوائز جلوب سوكر تشهد تتويج بنزيمة وأنشيلوتي وريال مدريد

ظفر النجم الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، وذلك في حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" اليوم الخميس.

يأتي هذا التتويج بعد حصول المهاجم المخضرم على جائزة الكرة الذهبية.

بدوره، حصل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول على جائزة أفضل لاعب في العام من خلال تصويت الجماهير عبر تطبيق "تيك توك".

كما توج ريال مدريد بجائزة أفضل نادي في العالم لعام 2022 بعد فوزه بلقبي دوري الأبطال والليغا.

وفاز الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان بجائزة أفضل مدافع في تاريخ كرة القدم، بعد مسيرته المدججة بالألقاب.

وحصل الهداف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم أي سي ميلان على جائزة "مسيرة اللاعب" التي توج بها في ظل مسيرته المتميزة في ملاعب كرة القدم.

بدوره، حصل النجم الإنجليزي المعتزل واين روني على الجائزة ذاتها عقب مسيرة استثنائية في صفوف مانشستر يونايتد وإيفرتون وديربي كاونتي.

كما توج النجم البرازيلي المعتزل روماريو بذات الجائزة اعترافاً بإنجازاته الاستثنائية.

وفاز المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب في عام 2022، بعد قيادة ريال مدريد للظفر ببطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

فيما حصل الإيطاليان الآخران باولو مالديني وفريدريك ماسارا مسؤولا ميلان على جائزة أفضل مدير رياضي في العام.

وحصل الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على جائزة أفضل رئيس نادي لعام 2022.