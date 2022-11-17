جوائز ضخمة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022

خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جوائز مالية ضخمة للمنتخبات التي ستشارك في بطولة كأس العالم قطر 2022 بدءاً من العشرين من نوفمبر الجاري وحتى الثامن عشر من ديسمبر القادم.

الفائز ببطولة كأس العالم 2022 سيحصل على 35 مليون جنيه

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن الفائز بلقب نسخة هذا العام سيحصل على 35 مليون جنيه استرليني، وهو رقم يزيد بـ 3 ملايين عما حصده منتخب فرنسا الذي ظفر بلقب نسخة 2018، وبزيادة بلغت 27 مليوناً مقارنة بما حصل عليه منتخب إيطاليا الفائز بنسخة 2006.

وسيتقاضى كل منتخب مشارك في البطولة على 1.2 مليون جنيه بغض النظر عن نتائجه.

وسيحصل كل منتخب ينجح في بلوغ دور الـ 16 على 7.5 مليون جنيه، فيما سيجني كل منتخب متأهل إلى ربع النهائي على 11 مليون جنيه.

ويحصل كل من تأهل إلى الدور نصف النهائي على 14 مليون جنيه، فيما تصل قيمة ما سيجنيه صاحب المركز الرابع إلى 21 مليون جنيه، وسيتقاضى صاحب المركز الثالث 23 مليوناً، أما الوصيف فيحصل على 25 مليون جنيه.