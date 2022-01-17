جوائز فيفا 2021: تشكيلة العام المثالية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تشكيلة العام المثالية خلال حفل توزيع جوائزه السنوية لعام 2021 في زيوريخ اليوم الاثنين.

فيما يلي تشكيلة العام المثالية:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (إيطاليا وباريس سان جيرمان/ ميلان سابقاً.

خط الدفاع: ديفيد آلابا (النمسا وريال مدريد/ بايرن ميونيخ سابقاً)، روبن دياش (البرتغال ومانشستر سيتي)، ليوناردو بونوتشي (إيطاليا ويوفنتوس).

خط الوسط: جورجينيو (إيطاليا وتشيلسي)، نغولو كانتي (فرنسا وتشيلسي)، كيفين دي بروينه (بلجيكا ومانشستر سيتي).

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (البرتغال ومانشستر يونايتد/ يوفنتوس سابقاً)، كيليان مبابي (فرنسا وباريس سان جيرمان)، روبرت ليفاندوفسكي (بولندا وبايرن ميونيخ)، إيرلينغ هالاند (النرويج وبوروسيا دورتموند)، ليونيل ميسي (الأرجنتين وباريس سان جيرمان/ برشلونة سابقاً).