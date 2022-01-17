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جوائز فيفا 2021: تشكيلة العام المثالية

منشور 17 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:17
ميسي ضمن التشكيلة المثالية بعد قيادة الأرجنتين للفوز بكوبا أميركا الصيف الماضي
ميسي ضمن التشكيلة المثالية بعد قيادة الأرجنتين للفوز بكوبا أميركا الصيف الماضي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تشكيلة العام المثالية خلال حفل توزيع جوائزه السنوية لعام 2021 في زيوريخ اليوم الاثنين.

فيما يلي تشكيلة العام المثالية:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (إيطاليا وباريس سان جيرمان/ ميلان سابقاً.

خط الدفاع: ديفيد آلابا (النمسا وريال مدريد/ بايرن ميونيخ سابقاً)، روبن دياش (البرتغال ومانشستر سيتي)، ليوناردو بونوتشي (إيطاليا ويوفنتوس).

خط الوسط: جورجينيو (إيطاليا وتشيلسي)، نغولو كانتي (فرنسا وتشيلسي)، كيفين دي بروينه (بلجيكا ومانشستر سيتي).

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (البرتغال ومانشستر يونايتد/ يوفنتوس سابقاً)، كيليان مبابي (فرنسا وباريس سان جيرمان)، روبرت ليفاندوفسكي (بولندا وبايرن ميونيخ)، إيرلينغ هالاند (النرويج وبوروسيا دورتموند)، ليونيل ميسي (الأرجنتين وباريس سان جيرمان/ برشلونة سابقاً).

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