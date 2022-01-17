جوائز فيفا 2021: ليفاندوفسكي أفضل لاعب وتوخيل المدرب الأفضل

ظفر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ ومنتخب بلاده بجائزة فيفا "الأفضل" المقدمة للاعب الأفضل في العالم للعام الثاني على التوالي خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعام 2021.

وتفوق ليفاندوفسكي على النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان وبرشلونة) والمصري محمد صلاح (ليفربول).

وظفر الألماني توماس توخيل بجائزة المدرب الأفضل بعد تفوقه على المرشح الآخر الإيطالي روبرتو مانشيني.

ونال السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي) جائزة أفضل حارس مرمى في العالم بعد تفوقه على الألماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ) والإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان وميلان).

وفاز هدف الأرجنتيني إيريك لاميلا نجم توتنهام بجائزة بوشكاش المقدمة لأفضل هدف والذي سجله خلال لقاء ديربي شمال لندن أمام آرسنال.

وفاز منتخب الدنمارك بجائزة اللعب النظيف عقب أحداث إصابة كريستيان إيريكسن خلال بطولة يورو 2020 الصيف المنصرم.