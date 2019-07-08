جواو فيليكس: أتمنى أن أصبح نجماً مع أتلتيكو

أعرب المهاجم البرتغالي جواو فيليكس عن أمله في أن يصبح "نجماً مع أتلتيكو مدريد"، الذي انضم له قادماً من بنفيكا.

وفي أول تصريحات له ينشرها النادي المدريدي، قال الدولي البرتغالي: "أنا سعيد للغاية، أي شخص يريد اللعب في أفضل الفرق بالعالم، وأتلتيكو أحد هذه الفرق".

وأشار اللاعب، البالغ من العمر 19 عاماً، إلى أن اختياره للروخيبلانكوس يعود لإعجابه بالفريق، بالإضافة إلى أنه كان النادي الذي قدم له "الظروف الأفضل".

كما تحدث المهاجم الشاب عن مدربه الجديد، دييغو سيميوني، مشيراً إلى أنه "ينقل لفريقه الكثير من الحماس تماماً كما كان يفعل حين كان لاعباً.

"آمل أن تسير الأمور بشكل جيد وأن أعمل لتقديم موسم عظيم، حتى أصبح نجماً في أتلتيكو مدريد".