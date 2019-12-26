جواو فيليكس.. صدمة الـ 126 مليون يورو

كشف جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد عن أنه شعر بالذهول حينما تعرف على تفاصيل صفقة انتقاله من بنفيكا إلى فريق العاصمة الإسباني الصيف الماضي، إذ بلغت قيمة الصفقة 126 مليون يورو، ليصبح ثالثاً في قائمة أصحاب الصفقات الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وكشف النجم الشاب الذي أتم 20 عاماً، عن أنه يسعى لتجاوز صدمة هذا الرقم الكبير، حيث يحاول التحرر من الضغوط التي حاصرته منذ قدومه لأتلتيكو في هذه الصفقة القياسية.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام البرتغالية، قال فيليكس: «حينما تم التوقيع معي الصيف الماضي شعرت بالدهشة، خاصة أن 126 مليون يورو رقم خيالي، لكني الآن أحاول التحرر من الضغوط التي ترتبت على ارتفاع قيمة قدومي لأتلتيكو مدريد، أحاول ألا أترك هذا الأمر يأخذني إلى الأسفل، وحينما يتحدث مدربي (دييغو) سيميوني عن أنه يتوجب علي تسجيل المزيد من الأهداف، فإني أعتبر ذلك أمراً إيجابياً، فهو يثق في قدرتي على التحسن، وهذا أمر جيد بحد ذاته».

وكان البرتغالي قد أحرز 20 هدفاً مع بنفيكا الموسم الماضي في 43 مباراة مما جعله هدفاً للأندية الأوروبية الكبيرة، لكنه لم يسجل سوى رباعية الموسم الحالي في 16 مباراة.

وبالنظر إلى أنه موضع ترقب من جانب الملايين من عشاق الكرة العالمية لمعرفة ما إذا كان يستحق دخول قائمة الصفقات الأغلى في التاريخ أم لا، فإن هذا المعدل التهديفي ليس جيداً للنجم الواعد.

وتحدث فيليكس عن مواطنه كريستيانو رونالدو كاشفاً عن أنه ملهمه ومثله الأعلى في عالم كرة القدم، ومعشوق طفولته، وتابع: «حينما كنت طفلاً صغيراً كان رونالدو اللاعب الأفضل في العالم فعلياً، إنه معشوق طفولتي وملهمي، هو بالنسبة لي الأكثر احترافية في كافة الأمور، أعتقد أنه من الصعب على أي لاعب أن يكرر تجربة رونالدو، هو ببساطة يكتب تاريخاً جديداً لكرة القدم، وحينما يتحدث رونالدو عني أشعر بسعادة غامرة، لكن تظل المسافات والفوارق بيننا كبيرة في عالم كرة القدم، رونالدو لن يتكرر».