جواو فيليكس يفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2019

فاز البرتغالي جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد بجائزة الفتى الذهبي لعام 2019، والمقدمة من صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية لأفضل لاعب في العالم يلعب في أوروبا تحت 21 عاماً.

واستطاع صاحب الـ 19 عاماً، التفوق على عدد من الأسماء التي لمعت في القارة خلال الأشهر الماضية وعلى رأسهم نجم بوروسيا دورتموند جايدون سانشو ونجم يوفنتوس ماتيس دي ليخت، بالإضافة إلى جوهرة ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

وحصل مهاجم أتلتيكو مدريد على 332 صوتاً مقابل 175 صوتاً حصل عليها سانشو صاحب المركز الثاني، فيما حل كاي هافيرتز، لاعب باير ليفركوزن ثالثاً متفوقاً على صاحب المركز الرابع هداف ريد بول سالزبورغ إيرلينغ هالاند، وصاحب المركز الخامس دي ليخت.