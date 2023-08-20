جواو كانسيلو على أعتاب الانتقال إلى برشلونة

اقترب مانشستر سيتي من منح الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو الانتقال الذي يريده صوب برشلونة وعلى سبيل الإعارة وفقا لتقارير إعلامية اليوم الأحد.

وبعد قضائه النصف الثاني من الموسم المنصرم رفقة بايرن ميونخ، عاد اللاعب المثير للجدل إلى ملعب الاتحاد مدركا أن علاقته مع المدير الفني جوسيب غوارديولا وصلت إلى نهايتها.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن البارسا مستعد لتغطية 90 بالمئة من أجور كانسيلو خلال فترة الإعارة المفترضة حتى يسهلوا من عملية نقله إلى كتالونيا.

بعد ذلك، سيتحتم على النادي الإسباني دفع 45 مليون جنيه استرليني لضم النجم البرتغالي بصورة نهائية.

وسيغادر كانسيلو ملعب الاتحاد بعد 154 مباراة خاضها بقميص مانشستر سيتي مع أن عقده الحالي يمتد حتى صيف عام 2027.

وسينضم البرتغالي بالتالي إلى زميله السابق الألماني إيلكاي غوندوغان الذي انتقل إلى برشلونة في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع السيتزنز.